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Винника могли вычеркнуть из списка на обмен из-за отсутствия приговора

Ведомости

Россиянина Александра Винника, находящегося в заключении в США, могли не включить в список на обмен из-за отсутствия приговора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Винника.

Как уточняет агентство, Винник сообщил матери, что его вычеркнули из списка на обмен. 1 августа в Анкаре в Турции состоялся обмен заключенными между странами. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, которых обменяли на заключенных россиян.

В списке также значатся координаторы штабов Алексея Навального (признан террористом и экстремистом в РФ) Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, художница Александра Сколиченко, политик Илья Яшин (признан иноагентом), журналист Андрей Пивоваров и бывший председатель «Мемориала» (организация признана иноагентом, ликвидирована) Олег Орлов (признан иноагентом).

Винника арестовали 25 июля 2017 г. на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США, где его обвинили в создании в 2011 г. криптобиржи BTC-e и легализации через нее не менее $4 млрд. По версии следствия, Винник украл более 630 000 биткойнов. Кроме того, его обвиняли в распространении вредоносного программного обеспечения Locky для осуществления кибератак. Об аресте Винника власти США уведомили российскую сторону 5 августа 2022 г.

4 мая 2024 «Ведомости» сообщали, что россиянин частично признал вину. Его адвокат Аркадий Бух сказал, что сторона защиты с учетом сделки со следствием рассчитывает на срок меньше 10 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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