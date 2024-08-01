Винника могли вычеркнуть из списка на обмен из-за отсутствия приговора
Россиянина Александра Винника, находящегося в заключении в США, могли не включить в список на обмен из-за отсутствия приговора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Винника.
Как уточняет агентство, Винник сообщил матери, что его вычеркнули из списка на обмен. 1 августа в Анкаре в Турции состоялся обмен заключенными между странами. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, которых обменяли на заключенных россиян.
В списке также значатся координаторы штабов Алексея Навального (признан террористом и экстремистом в РФ) Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, художница Александра Сколиченко, политик Илья Яшин (признан иноагентом), журналист Андрей Пивоваров и бывший председатель «Мемориала» (организация признана иноагентом, ликвидирована) Олег Орлов (признан иноагентом).
Винника арестовали 25 июля 2017 г. на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США, где его обвинили в создании в 2011 г. криптобиржи BTC-e и легализации через нее не менее $4 млрд. По версии следствия, Винник украл более 630 000 биткойнов. Кроме того, его обвиняли в распространении вредоносного программного обеспечения Locky для осуществления кибератак. Об аресте Винника власти США уведомили российскую сторону 5 августа 2022 г.
4 мая 2024 «Ведомости» сообщали, что россиянин частично признал вину. Его адвокат Аркадий Бух сказал, что сторона защиты с учетом сделки со следствием рассчитывает на срок меньше 10 лет.