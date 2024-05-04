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Россиянин Винник частично признал вину в отмывании денег на суде в США

Ведомости

Гражданин России Александр Винник, арестованный в США по делу об отмывании средств через созданную им криптовалютную биржу ВТС-е, частично признал вину, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

«Кульминацией переговоров стала сделка с прокуратурой, мы рассчитываем, что срок заключения будет до 10 лет. Он признал вину по ограниченному числу статей», – сказал защитник (цитата по ТАСС).

При этом защита рассчитывает на уменьшение срока тюремного заключения в ходе слушаний. В частности, за счет его нахождения под стражей с 2017 г. 

Винника арестовали 25 июля 2017 г. на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США, где его обвинили в создании в 2011 г. криптобиржи BTC-e и легализации через нее не менее $4 млрд. По версии следствия, Винник украл более 630 000 биткойнов. Кроме того, его обвиняли в распространении вредоносного программного обеспечения Locky для осуществления кибератак.

Выдачи также добивалась Франция, куда он был экстрадирован в январе 2020 г. В ходе суда в Париже большинство обвинений с россиянина были сняты, ему назначили пять лет лишения свободы вместо 10 лет. Экстрадиции Винника добивалась и Россия. Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб. Однако в августе 2022 г. его выдали США и арестовали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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