Россиянин Винник частично признал вину в отмывании денег на суде в США
Гражданин России Александр Винник, арестованный в США по делу об отмывании средств через созданную им криптовалютную биржу ВТС-е, частично признал вину, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
«Кульминацией переговоров стала сделка с прокуратурой, мы рассчитываем, что срок заключения будет до 10 лет. Он признал вину по ограниченному числу статей», – сказал защитник (цитата по ТАСС).
При этом защита рассчитывает на уменьшение срока тюремного заключения в ходе слушаний. В частности, за счет его нахождения под стражей с 2017 г.
Винника арестовали 25 июля 2017 г. на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США, где его обвинили в создании в 2011 г. криптобиржи BTC-e и легализации через нее не менее $4 млрд. По версии следствия, Винник украл более 630 000 биткойнов. Кроме того, его обвиняли в распространении вредоносного программного обеспечения Locky для осуществления кибератак.
Выдачи также добивалась Франция, куда он был экстрадирован в январе 2020 г. В ходе суда в Париже большинство обвинений с россиянина были сняты, ему назначили пять лет лишения свободы вместо 10 лет. Экстрадиции Винника добивалась и Россия. Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб. Однако в августе 2022 г. его выдали США и арестовали.