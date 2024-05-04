Россиянин Винник частично признал вину в отмывании денег на суде в США

Винника арестовали 25 июля 2017 г. на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США, где его обвинили в создании в 2011 г. криптобиржи BTC-e и легализации через нее не менее $4 млрд. По версии следствия, Винник украл более 630 000 биткойнов. Кроме того, его обвиняли в распространении вредоносного программного обеспечения Locky для осуществления кибератак.