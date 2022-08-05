Власти США сообщили об аресте россиянина Винника

Помимо США и Франции выдачи россиянина добивалась и Россия — в 2018 г. Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб. В декабре 2019 г. министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. В результате его экстрадировали во Францию в январе 2020 г. В ходе суда в Париже большинство обвинений с россиянина были сняты, и вместо грозивших десяти лет суд дал ему пять лет заключения, которые с учетом времени, проведенного в тюрьме под следствием, и правил условно-досрочного освобождения истекли в июне.