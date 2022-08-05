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Власти США сообщили об аресте россиянина Винника

Ведомости

Власти США уведомили российских дипломатов об аресте гражданина РФ Александра Винника, сообщили в посольстве, передает ТАСС. 

«Сегодня утром получили от американских властей уведомление об аресте россиянина. В настоящее время проясняем информацию о его месте нахождения, а также сведения о его адвокатах. Организуем телефонный разговор с задержанным. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие», – сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова. 

Накануне Винника экстрадировали из Франции в Грецию, откуда его доставили в США на частном самолете. Его французский адвокат Фредерик Бело сообщил, что Винник находится в Сан-Франциско — штате, который выдал ордер на арест россиянина. Там его интересами займутся американские государственные адвокаты. В случае признания вины Виннику грозит заключение сроком до 55 лет и многомиллионный штраф.

Винника арестовали 25 июля 2017 г. на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США, где его обвинили в создании в 2011 г. криптобиржи BTC-e и легализации через нее не менее $4 млрд. По версии следствия, Винник украл более 630 000 биткойнов. Кроме того, его обвиняли в распространении вредоносного программного обеспечения Locky для осуществления кибератак.

Помимо США и Франции выдачи россиянина добивалась и Россия — в 2018 г. Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб. В декабре 2019 г. министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. В результате его экстрадировали во Францию в январе 2020 г. В ходе суда в Париже большинство обвинений с россиянина были сняты, и вместо грозивших десяти лет суд дал ему пять лет заключения, которые с учетом времени, проведенного в тюрьме под следствием, и правил условно-досрочного освобождения истекли в июне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных