Суд во Франции приговорил Александра Винника к 5 годам тюрьмы
Суд в Париже приговорил гражданина России Александра Винника к пяти годам тюрьмы и штрафу в 5 000 евро, признав его виновным в отмывании денег через криптовалютную биржу BTC-e.
«Александр Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговаривается к пяти годам тюремного заключения», — следует из постановления суда (цитата по ТАСС). Французская прокуратура в октябре требовала для россиянина 10 лет заключения.
«РИА Новости» сообщает, что суд снял с Винника обвинение в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky, использовавшейся для зашифровывания данных пользователей, за разблокировку которой мошенниками требовался выкуп. От программы с 2016 по 2018 г. пострадали 200 компаний и физлиц во Франции.
Винника задержали в Греции в июле 2017 года и арестовали по запросу США. Кроме американских властей его экстрадиции потребовали и в России. В 2018 г. Афины выдали россиянина французским властям. Греческий суд также удовлетворил запрос об экстрадиции в США и в Россию. В мае 2018 г. Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб.
В США Винника обвиняют в создании без лицензии биржи криптовалют BTC-e, через которую якобы отмывались миллиарды долларов. Россиянин настаивает, что его роль в создании биржи была сугубо технической.