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Суд во Франции приговорил Александра Винника к 5 годам тюрьмы

Ведомости

Суд в Париже приговорил гражданина России Александра Винника к пяти годам тюрьмы и штрафу в 5 000 евро, признав его виновным в отмывании денег через криптовалютную биржу BTC-e.

«Александр Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговаривается к пяти годам тюремного заключения», — следует из постановления суда (цитата по ТАСС). Французская прокуратура в октябре требовала для россиянина 10 лет заключения.

«РИА Новости» сообщает, что суд снял с Винника обвинение в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky, использовавшейся для зашифровывания данных пользователей, за разблокировку которой мошенниками требовался выкуп. От программы с 2016 по 2018 г. пострадали 200 компаний и физлиц во Франции.

Винника задержали в Греции в июле 2017 года и арестовали по запросу США. Кроме американских властей его экстрадиции потребовали и в России. В 2018 г. Афины выдали россиянина французским властям. Греческий суд также удовлетворил запрос об экстрадиции в США и в Россию. В мае 2018 г. Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб.

В США Винника обвиняют в создании без лицензии биржи криптовалют BTC-e, через которую якобы отмывались миллиарды долларов. Россиянин настаивает, что его роль в создании биржи была сугубо технической.

Ранее по теме: В Париже начался суд по делу россиянина Александра Винника

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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