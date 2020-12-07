Суд во Франции приговорил Александра Винника к 5 годам тюрьмы

Винника задержали в Греции в июле 2017 года и арестовали по запросу США. Кроме американских властей его экстрадиции потребовали и в России. В 2018 г. Афины выдали россиянина французским властям. Греческий суд также удовлетворил запрос об экстрадиции в США и в Россию. В мае 2018 г. Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб.