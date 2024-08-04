Рябков: США и РФ избежали эскалации после разговора министров обороны

Рябков: США и РФ избежали эскалации после разговора министров обороныБелоусов в июле сообщил Остину о «тайной операции», которую Украина может готовить против России, писали СМИ
Вашингтон и Москва избежали эскалации после разговора министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
О телефонном разговоре двух министров 12 июля сообщили российское Минобороны и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. В Минобороны РФ уточнили, что министры обсуждали вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.
27 июля газета NYT со ссылкой на источники сообщила, что 12 июля Белоусов сообщил Остину о «тайной операции», которую Украина может готовить против России, и спросил, знает ли об этом Пентагон. Позднее Рябков, комментируя беседу, заявил, что Белоусов в разговоре с Остином сделал «очень серьезное предостережение» о возможности эскалации из-за действий Киева и Вашингтона.