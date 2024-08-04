Рябков: США и РФ избежали эскалации после разговора министров обороны

«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1».