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Рябков: США и РФ избежали эскалации после разговора министров обороны

Белоусов в июле сообщил Остину о «тайной операции», которую Украина может готовить против России, писали СМИ
Ведомости

Вашингтон и Москва избежали эскалации после разговора министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

О телефонном разговоре двух министров 12 июля сообщили российское Минобороны и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. В Минобороны РФ уточнили, что министры обсуждали вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.

27 июля газета NYT со ссылкой на источники сообщила, что 12 июля Белоусов сообщил Остину о «тайной операции», которую Украина может готовить против России, и спросил, знает ли об этом Пентагон. Позднее Рябков, комментируя беседу, заявил, что Белоусов в разговоре с Остином сделал «очень серьезное предостережение» о возможности эскалации из-за действий Киева и Вашингтона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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