МИД: Белоусов предупредил Остина о риске неуправляемой эскалации

27 июля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что 12 июля Белоусов сообщил Остину о «тайной операции», которую Украина может готовить против России, и спросил, знает ли об этом Пентагон. В минобороны США были удивлены «обвинением» и заявили, что не знают ни о каком заговоре. По данным собеседников издания, сказанное Белоусовым в Вашингтоне восприняли достаточно серьезно, чтобы США связались с украинцами и призвали их отказаться от планов против РФ, если такие действительно имеются.