МИД: Белоусов предупредил Остина о риске неуправляемой эскалации
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином сделал «очень серьезное предостережение» о возможности эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона», – рассказал дипломат.
По его словам, Москва сделала Вашингтону предупреждение, чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая может привести к «неуправляемым» последствиям.
О телефонном разговоре двух министров 12 июля сообщили российское Минобороны и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Последняя заявила, что беседа была инициирована российской стороной. В Минобороны РФ уточнили, что министры обсуждали вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.
27 июля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что 12 июля Белоусов сообщил Остину о «тайной операции», которую Украина может готовить против России, и спросил, знает ли об этом Пентагон. В минобороны США были удивлены «обвинением» и заявили, что не знают ни о каком заговоре. По данным собеседников издания, сказанное Белоусовым в Вашингтоне восприняли достаточно серьезно, чтобы США связались с украинцами и призвали их отказаться от планов против РФ, если такие действительно имеются.