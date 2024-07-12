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Белоусов провел телефонный разговор с главой минобороны США Остином

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонный разговор с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остином, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«Сегодня утром министр Остин поговорил по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым», – заявила она (цитата по ТАСС).

По словам Сингх, беседа была инициирована российской стороной. Она также добавила, что в ходе разговора Остин «подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации».

В Минобороны России позже подтвердили факт разговора, уточнив, что министры обсуждали вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.

Предыдущий телефонный разговор лидеров министерств обороны двух стран состоялся 25 июня. Тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что во время беседы Остин заявил о важности сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

18 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне на данный момент сведены к абсолютному минимуму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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