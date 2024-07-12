Белоусов провел телефонный разговор с главой минобороны США Остином
Министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонный разговор с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остином, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
«Сегодня утром министр Остин поговорил по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым», – заявила она (цитата по ТАСС).
По словам Сингх, беседа была инициирована российской стороной. Она также добавила, что в ходе разговора Остин «подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации».
В Минобороны России позже подтвердили факт разговора, уточнив, что министры обсуждали вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.
Предыдущий телефонный разговор лидеров министерств обороны двух стран состоялся 25 июня. Тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что во время беседы Остин заявил о важности сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине.
18 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне на данный момент сведены к абсолютному минимуму.