Белоусов провел телефонный разговор с главой минобороны США Остином

Предыдущий телефонный разговор лидеров министерств обороны двух стран состоялся 25 июня. Тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что во время беседы Остин заявил о важности сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине.