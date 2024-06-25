Шеф Пентагона Остин и министр обороны России Белоусов провели переговоры
Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с российским коллегой Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Остин разговаривал по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым. Во время разговора министр [Остин] заявил о важности сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине», – сказал он в ходе брифинга.
Последние известные телефонные переговоры между министрами обороны РФ и США состоялись по инициативе американской стороны 15 марта 2023 г. Тогда Остин переговорил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Контакты армий двух стран продолжаются при испытаниях вооружений. В частности, в начале июня Вашингтон уведомил Москву об испытаниях межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, которые состоялись 4 и 6 июня. Осенью 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия также предупреждает США о планируемых запусках.
18 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что контакты между РФ и США на внешнеполитическом уровне уже сведены к абсолютному минимуму.