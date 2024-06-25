Шеф Пентагона Остин и министр обороны России Белоусов провели переговоры

Контакты армий двух стран продолжаются при испытаниях вооружений. В частности, в начале июня Вашингтон уведомил Москву об испытаниях межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, которые состоялись 4 и 6 июня. Осенью 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия также предупреждает США о планируемых запусках.