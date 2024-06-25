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Шеф Пентагона Остин и министр обороны России Белоусов провели переговоры

Ведомости

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с российским коллегой Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Остин разговаривал по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым. Во время разговора министр [Остин] заявил о важности сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине», – сказал он в ходе брифинга. 

Последние известные телефонные переговоры между министрами обороны РФ и США состоялись по инициативе американской стороны 15 марта 2023 г. Тогда Остин переговорил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Контакты армий двух стран продолжаются при испытаниях вооружений. В частности, в начале июня Вашингтон уведомил Москву об испытаниях межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, которые состоялись 4 и 6 июня. Осенью 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия также предупреждает США о планируемых запусках.

18 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что контакты между РФ и США на внешнеполитическом уровне уже сведены к абсолютному минимуму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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