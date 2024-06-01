США проведут два испытательных пуска ракет Minuteman III
Армия США проведет два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III на следующей неделе, 4 и 6 июня. Об этом сообщило командование космических сил США.
«Цель программы испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет – продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания», – говорится в сообщении.
Запуски пройдут с полигона Ванденберг в штате Калифорния. Уточняется, что Вашингтон уведомил Москву об испытаниях.
Ракета Minuteman III («ополченец») была разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.
В ноябре 2023 г. в США уничтожили ракету Minuteman III из-за некой «аномалии» во время испытательного запуска с базы Ванденберг. В ВВС США пояснили, что аномалией считается «любое неожиданное событие во время теста».
Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США уведомили Россию о запуске ракеты Minuteman III. Он уточнил, что так же поступает и российская сторона. Песков не стал комментировать неудачу при испытании ракеты.