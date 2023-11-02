В США уничтожили ракету Minuteman III из-за «аномалии» при испытаниях

В ВВС США пояснили, что аномалией считается «любое неожиданное событие во время теста». В заявлении не уточняется, что именно произошло с ракетой. Отмечается, что для расследования причины сформируют группу, в которую войдут представители профильных ведомств, в том числе ВВС США.