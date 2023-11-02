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В США уничтожили ракету Minuteman III из-за «аномалии» при испытаниях

Ведомости

В США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за некой «аномалии» во время испытательного запуска с базы Ванденберг в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении командования глобальных ударов ВВС США.

Испытание ракеты над Тихим океаном было остановлено 1 ноября в 12:06 по тихоокеанскому времени (22:06 мск).

В ВВС США пояснили, что аномалией считается «любое неожиданное событие во время теста». В заявлении не уточняется, что именно произошло с ракетой. Отмечается, что для расследования причины сформируют группу, в которую войдут представители профильных ведомств, в том числе ВВС США.

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Военные США регулярно проводят испытания ракеты Minuteman III. В предыдущий раз учебный запуск состоялся 6 сентября. В Пентагоне уточнили, что предупредили Россию об испытаниях. Там пояснили, что целью запуска является «демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания».

Ракета Minuteman III (в переводе с английского – «ополченец») была разработана Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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