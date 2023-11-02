В США уничтожили ракету Minuteman III из-за «аномалии» при испытаниях
В США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за некой «аномалии» во время испытательного запуска с базы Ванденберг в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении командования глобальных ударов ВВС США.
Испытание ракеты над Тихим океаном было остановлено 1 ноября в 12:06 по тихоокеанскому времени (22:06 мск).
В ВВС США пояснили, что аномалией считается «любое неожиданное событие во время теста». В заявлении не уточняется, что именно произошло с ракетой. Отмечается, что для расследования причины сформируют группу, в которую войдут представители профильных ведомств, в том числе ВВС США.
Военные США регулярно проводят испытания ракеты Minuteman III. В предыдущий раз учебный запуск состоялся 6 сентября. В Пентагоне уточнили, что предупредили Россию об испытаниях. Там пояснили, что целью запуска является «демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания».
Ракета Minuteman III (в переводе с английского – «ополченец») была разработана Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.