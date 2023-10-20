США провели испытания на ядерном полигоне после решения России по ДВЗЯИ
США провели испытания на ядерном полигоне в день, когда Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщили в пресс-службе Национальной администрации по ядерной безопасности США (NNSA).
«Группа под руководством NNSA провела подземный химический взрыв на объекте национальной безопасности Невады, чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру», – сказано в сообщении.
По словам заместителя администратора NNSA по оборонному ядерному нераспространению Кори Хиндерштейна, такие эксперименты продвигают «усилия [США] по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия». Он пояснил, что с их помощью удастся минимизировать количество глобальных ядерных взрывов – «за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний».
Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 14 октября. Его авторами выступили фактически все депутаты нижней палаты парламента во главе с руководителями фракций. В первом чтении документ был принят 17 октября, во втором и третьем – 18 октября.
Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия намерена сделать все для защиты своих граждан и сохранения стратегического паритета. Он также отметил, что ратификации ДВЗЯИ ждали от США на протяжении 23 лет, однако Вашингтон так и не сделал этого.
Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.