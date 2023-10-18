Госдума поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Госдума поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытанийВ Кремле подчеркивали, что это не означает подготовку к ним
Депутаты Госдумы приняли закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), следует из думской электронной базы.
В поддержку закона выступили 415 человек, против не проголосовал никто.
Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания. «Президент прежде всего имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Потому что еще давно мы подписали и ратифицировали. Американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации», – сказал он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия намерена сделать все для защиты своих граждан и сохранения стратегического паритета. Он также отметил, что ратификации ДВЗЯИ ждали от США на протяжении 23 лет, однако Вашингтон так и не сделал этого.
Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.