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Политика

Госдума поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

В Кремле подчеркивали, что это не означает подготовку к ним
Анастасия Морозова
Госдума РФ

Депутаты Госдумы приняли закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), следует из думской электронной базы.

В поддержку закона выступили 415 человек, против не проголосовал никто.

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 14 октября. Его авторами выступили фактически все депутаты нижней палаты парламента во главе с руководителями фракций. В первом чтении документ был принят 17 октября.

Госдума поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Свое единогласное голосование депутаты назвали «ответом США»

Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания. «Президент прежде всего имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Потому что еще давно мы подписали и ратифицировали. Американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации», – сказал он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия намерена сделать все для защиты своих граждан и сохранения стратегического паритета. Он также отметил, что ратификации ДВЗЯИ ждали от США на протяжении 23 лет, однако Вашингтон так и не сделал этого.

Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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