Госдума поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Госдума поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытанийСвое единогласное голосование депутаты назвали «ответом США»
Депутаты Госдумы 17 октября приняли в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представляя инициативу с трибуны в зале пленарных заседаний, отметил, что под ним подписались 440 депутатов. Он напомнил, что «из 44 стран, которые должны ратифицировать договор, чтобы он вступил в силу, не хватает восьми»: Индия, Пакистан и КНДР ратифицировали, но не подписали, а Иран, Египет, Китай, Израиль и США не ратифицировали договор.
Эту меру, предложенную президентом России «в интересах мира на планете», Слуцкий назвал мудрой и абсолютно правильной.
О том, что Россия теоретически может отозвать ратификацию договора, президент Владимир Путин заявил в начале октября на заседании клуба «Валдай». Он сказал, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. «Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда они подписали, но не ратифицировали [договор о запрещении ядерных испытаний], а мы подписали и ратифицировали его, в принципе, можно. Но это вопрос депутатов Государственной думы. Теоретически можно отозвать ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – уточнил президент.
Кроме спикера Госдумы единоросса Вячеслава Володина, ни у кого в зале не возникло вопросов или желания выступить по этому вопросу. Спикер же «донес до сведения» депутатов, что «США в лице своего представителя при ООН обратились к депутатам Госдумы [с требованием] не принимать отзыв о ратификации».
«В этой связи наше голосование будет ответом США на их хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности... Вдумайтесь, 23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Госдумы», – заявил спикер. За отзыв ратификации проголосовали 412 депутатов.
После голосования Володин рассказал депутатам, что президент США Джо Байден сказал, что на выборы идет для того, чтобы президента Путина победить.
«Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе – с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться... Зюганов его победит. Геннадий Андреевич, готовьтесь. Там много уехало наших людей еще во времена Советского Союза. Помнят компартию, и есть те, кто сейчас в силу разных причин ждет вашего выступления для американского народа», – продолжил спикер.
Лидеры фракций (все, кроме руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова) выступили с поддержкой инициативы на пресс-подходе до пленарного заседания. Лидер КПРФ Зюганов, в частности, сказал, что КПРФ полностью поддерживает законопроект «в силу того, что стратегический паритет, которого добилась советская страна, берег и продолжает беречь нашу страну от большой ядерной войны». «Но всегда надо порох держать сухим», – добавил коммунист. Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что «эпоха лжи, двойных стандартов (со стороны США) должна закончиться». А Россия, по его словам, «остается страной миролюбивой».
Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Думу 14 октября. Его авторами выступили фактически все депутаты нижней палаты парламента во главе с руководителями фракций.
Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей.
Это первый случай, когда за проект федерального закона проголосовало меньше депутатов Госдумы, чем подписалось под ним в качестве соавторов, отметил политолог Павел Склянчук. «Если единогласным голосованием депутатов этого созыва за законопроект никого не удивить, то через соавторство удалось продемонстрировать небывалый уровень политической консолидации Госдумы», – заметил эксперт.
Законопроект, по его словам, был преподнесен как современная версия «нашего ответа Чемберлену» и его рассмотрение синхронизировано с визитом Путина в Китай, что «дает ему выгодную позицию для продвижения своей повестки в международных СМИ».