Володин сообщил о начале процедуры отзыва договора о запрете ядерных испытаний
Депутаты Госдумы 17 октября рассмотрят в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Государственная Дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Первое чтение законопроекта состоится сегодня, 17 октября», – написал он.
Володин объяснил отзыв ратификации ДВЗЯИ необходимостью обеспечить безопасность России, а также защитить граждан и сохранить глобальный стратегический паритет.
Спикер Госдумы также напомнил, что США до сих пор не ратифицировали договор, хотя Россия ждала этого 23 года. «Но Вашингтон из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого», – добавил Володин.
Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 14 октября. Его авторами выступили фактически все депутаты нижней палаты парламента во главе с руководителями фракций. Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что второе и третье чтения документа может состояться уже 18 и 19 октября.
Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.