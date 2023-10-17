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Володин сообщил о начале процедуры отзыва договора о запрете ядерных испытаний

Ведомости

Депутаты Госдумы 17 октября рассмотрят в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Государственная Дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Первое чтение законопроекта состоится сегодня, 17 октября», – написал он.

Володин объяснил отзыв ратификации ДВЗЯИ необходимостью обеспечить безопасность России, а также защитить граждан и сохранить глобальный стратегический паритет. 

Спикер Госдумы также напомнил, что США до сих пор не ратифицировали договор, хотя Россия ждала этого 23 года. «Но Вашингтон из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого», – добавил Володин.

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 14 октября. Его авторами выступили фактически все депутаты нижней палаты парламента во главе с руководителями фракций. Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что второе и третье чтения документа может состояться уже 18 и 19 октября.

Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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