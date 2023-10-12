Дума рассмотрит законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ уже 17 октября
Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Рассмотрение инициативы в первом чтении состоится 17 октября, сообщила пресс-служба ГД.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин на заседании напомнил, что Россия уже на протяжении 23 лет ждет, когда договор ратифицируют США.
«Это что такое? Двойные стандарты, подлость и безответственное отношение. По‑другому не назовешь. В этой ситуации мы должны руководствоваться исключительно интересами граждан нашей страны, нашего государства. Поэтому есть предложение отозвать ратификацию», – заявил он.
Председатель Госдумы также предложил всем депутатам стать авторами проекта.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий рассказал журналистам в свою очередь, что 18 октября законопроект будет рассмотрен во втором чтении, а 19 – в третьем.
5 октября, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин допустил, что Россия теоретически может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что возможный отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания. Он уточнил, что президент прежде всего имел в виду «необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто». Володин рассказал, что на Совете Госдумы все фракции поддержали принятие законопроекта. Совет Федерации заявил в свою очередь, что может поддержать отзыв ратификации.
Генеральная ассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы в мирных целях.Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.