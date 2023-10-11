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Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов возобновлять ядерные испытания

Ведомости

Страны-участницы НАТО не планируют возобновлять ядерные испытания, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя возможный отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Союзники по НАТО поддерживали эту норму в отношении ядерных испытаний уже более 25 лет, и у нас нет планов проводить повторные испытания», – заявил он.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября заявил, что Россия теоретически может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможный отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания. Он пояснил, что президент прежде всего имел в виду «необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто».

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9 октября в Госдуме сообщили, что комитет по международным делам до 18 октября проработает вместе с МИД РФ и другими ведомствами вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в свою очередь рассказал, что Россия может возобновить ядерные испытания только после того, как ядерные испытания проведут США. Россия, добавил он, в случае отзыва ратификации ДВЗЯИ не перестанет передавать данные с мониторинговых радионуклидных станций на своей территории и получать данные извне.

Генеральная ассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы в мирных целях.Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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