Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов возобновлять ядерные испытания

9 октября в Госдуме сообщили, что комитет по международным делам до 18 октября проработает вместе с МИД РФ и другими ведомствами вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в свою очередь рассказал, что Россия может возобновить ядерные испытания только после того, как ядерные испытания проведут США. Россия, добавил он, в случае отзыва ратификации ДВЗЯИ не перестанет передавать данные с мониторинговых радионуклидных станций на своей территории и получать данные извне.