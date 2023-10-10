Рябков назвал возможные условия возобновления ядерных испытаний

Генеральная ассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.