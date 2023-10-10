Рябков назвал возможные условия возобновления ядерных испытаний
Россия может возобновить ядерные испытания только после того, как ядерные испытания проведут США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Рябков отметил, что президент «четко сформулировал», что Россия должна обеспечить готовность полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности.
«Но возобновление в практическом плане возможно после того, как соответствующие испытания совершат США. Это два неотъемлемых элемента той позиции, которой руководствуется РФ на всех площадках», – уточнил Рябков (цитата по «РИА Новости»).
Рябков также пояснил журналистам, что в случае отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россия не перестанет передавать данные с мониторинговых радионуклидных станций на своей территории и получать данные извне. По его словам, все будет функционировать так, как функционировало до сих пор.
9 октября в Госдуме сообщили, что комитет по международным делам до 18 октября проработает вместе с МИД РФ и другими ведомствами вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам РФ и станет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали ДВЗЯИ. В Совете Федерации также заявили, что могут поддержать отзыв ратификации.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября заявил, что Россия теоретически может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможный отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания. Он пояснил, что президент прежде всего имел в виду «необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто».
Генеральная ассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.