Дума до 18 октября проработает вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Комитет по международным делам Госдумы до 18 октября проработает вместе с МИД РФ и другими ведомствами вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщила пресс-служба ГД.
«По предложению председателя Государственной думы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник, 9 октября, принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней (до Совета ГД в среду, 18 октября) проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИД РФ и другими заинтересованными ведомствами», – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили слова Володина о том, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам РФ и станет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали ДВЗЯИ.
5 октября, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин допустил, что Россия теоретически может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что возможный отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания. Он уточнил, что президент прежде всего имел в виду «необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто». Совет Федерации заявил в свою очередь, что может поддержать отзыв ратификации.
Генассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы даже в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. ДВЗЯИ подписали и ратифицировали Россия, большинство стран Евросоюза, Канада, большая часть стран Южной Америки, Африки, Центральной Азии. Подписали, но не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран, Китай и ряд других стран.