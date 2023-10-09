Дума до 18 октября проработает вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Генассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы даже в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. ДВЗЯИ подписали и ратифицировали Россия, большинство стран Евросоюза, Канада, большая часть стран Южной Америки, Африки, Центральной Азии. Подписали, но не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран, Китай и ряд других стран.