В Совфеде допустили отзыв ратификации ДВЗЯИ

«Я думаю, у нас есть все основания последовать предложению президента, как законодатели, и отозвать ратификацию. <…> Я думаю, и сенаторы поддержат, Валентина Ивановна Матвиенко, в первую очередь», – сказал он. Джабаров считает, что заявление об этом произвело «очень сильный эффект» и «охладит пыл западных стран».