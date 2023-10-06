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В Совфеде допустили отзыв ратификации ДВЗЯИ

Ведомости

Совет Федерации может поддержать отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента в Telegram.

«Отзыв ратификации ДВЗЯИ получит поддержку в Совете Федерации», – сказано в сообщении со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова.

В интервью телеканалу «Вместе.РФ» сенатор рассказал, что отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает, что автоматически начнутся испытания, но «это развязывается нам руки, если появится такая необходимость, их возобновить». Он напомнил, что договор подписали 44 государства, из которых ратифицировали документ 41.

«Я думаю, у нас есть все основания последовать предложению президента, как законодатели, и отозвать ратификацию. <…> Я думаю, и сенаторы поддержат, Валентина Ивановна Матвиенко, в первую очередь», – сказал он. Джабаров считает, что заявление об этом произвело «очень сильный эффект» и «охладит пыл западных стран».

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5 октября, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин допустил, что Россия теоретически может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет нижней палаты парламента на ближайшем заседании планирует обсудить вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Он пояснил, что это «соответствует национальным интересам нашего государств».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что возможный отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания. Он уточнил, что президент прежде всего имел в виду «необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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