Володин: Госдума обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Совет Госдумы на ближайшем заседании планирует обсудить вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», – написал он.
5 октября, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин допустил, что Россия теоретически может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. «Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда они подписали, но не ратифицировали [договор о запрещении ядерных испытаний], а мы подписали и ратифицировали его, в принципе, можно. Но это вопрос депутатов Государственной думы. Теоретически можно отозвать ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – уточнил он.
В сентябре замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил, что Россия призывает США немедленно ратифицировать ДВЗЯИ. По его словам, Соединенные Штаты могли бы стать локомотивом в этом вопросе и подать пример другим государствам.
Генеральная ассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.