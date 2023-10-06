Володин: Госдума обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

5 октября, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин допустил, что Россия теоретически может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. «Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда они подписали, но не ратифицировали [договор о запрещении ядерных испытаний], а мы подписали и ратифицировали его, в принципе, можно. Но это вопрос депутатов Государственной думы. Теоретически можно отозвать ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – уточнил он.