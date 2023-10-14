Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесли в Госдуму
В Госдуму внесли законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Парламентарии предложили в документе отменить действие статьи о ратификации ДВЗЯИ в соответствующем федеральном законе. Также депутаты призвали убрать привязку к договору из названия закона и привести его к формулировке «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».
В Думе отметили, что авторами законопроекта стали практически все депутаты во главе с руководителями фракций и спикером. Документ опубликовали в электронной базе данных законодательного органа.
Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что рассмотрение законопроекта в первом чтении пройдет в Госдуме 17 октября. Второе и третье чтение документа может состояться уже 18 и 19 октября. По его словам, отзыв ратификации договора «соответствует национальным интересам нашего государства и будет зеркальным ответом США».