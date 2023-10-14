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Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесли в Госдуму

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Парламентарии предложили в документе отменить действие статьи о  ратификации ДВЗЯИ в соответствующем федеральном законе. Также депутаты призвали убрать привязку к договору из названия закона и привести его к формулировке «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

В Думе отметили, что авторами законопроекта стали практически все депутаты во главе с руководителями фракций и спикером. Документ опубликовали в электронной базе данных законодательного органа.

Ранее по теме: Дума рассмотрит законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ уже 17 октября

Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что рассмотрение законопроекта в первом чтении пройдет в Госдуме 17 октября. Второе и третье чтение документа может состояться уже 18 и 19 октября. По его словам, отзыв ратификации договора «соответствует национальным интересам нашего государства и будет зеркальным ответом США».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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