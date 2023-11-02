Песков: США уведомили Россию о запуске ракеты Minuteman III

Испытание ракеты проходило 1 ноября. Оно было остановлено в 12:06 по тихоокеанскому времени (22:06 мск) из-за «аномалии», сообщали в командовании глобальных ударов ВВС США. Уточняется, что аномалией считается «любое неожиданное событие во время теста». В заявлении не пояснили, что именно произошло с ракетой.