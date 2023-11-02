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Песков: США уведомили Россию о запуске ракеты Minuteman III

Ведомости

США уведомили Россию о запуске ракеты Minuteman III, сообщили в Кремле.

«Подобные пуски естественно являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Он уточнил, что также поступает и российская сторона. Песков не стал комментировать неудачу при испытании ракеты. «Это не должно быть предметом наших комментариев», – отметил представитель Кремля.

Испытание ракеты проходило 1 ноября. Оно было остановлено в 12:06 по тихоокеанскому времени (22:06 мск) из-за «аномалии», сообщали в командовании глобальных ударов ВВС США. Уточняется, что аномалией считается «любое неожиданное событие во время теста». В заявлении не пояснили, что именно произошло с ракетой. 

Песков прокомментировал испытания ракеты «Буревестник»

В начале сентября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США предупредили Россию об испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Райдер уточнял, что испытание носит штатный характер и было запланировано несколько лет назад.

Ракета Minuteman III (в переводе с английского – «ополченец») была разработана Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.

5 октября президент России Владимир Путин рассказал, что в России прошли успешные испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник» и завершена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат». Он отметил, что в ближайшее время начнется массовое производство этих ракет и их постановка на боевое дежурство

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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