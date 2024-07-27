NYT узнала о разговоре Белоусова с главой Пентагона о «тайной операции» Киева
Министр обороны России Андрей Белоусов 12 июля связался со своим американским коллегой Ллойдом Остином, сообщив ему о «тайной операции», которую Украина может готовить против России. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).
Белоусов после своего назначения министром обороны впервые поговорил с главой Пентагона 25 июня, а спустя пару недель он позвонил Ллойду, чтобы «передать предупреждение», сообщили изданию трое неназванных официальных лиц. Российский министр, как указывает NYT, спросил об осведомленности Пентагона о «заговоре» против Москвы. Белоусов говорил также, что готовящаяся «тайная операция» была одобрена США.
Официальные лица Пентагона были удивлены «обвинением» и заявили, что не знают ни о каком заговоре, сообщили газете двое официальных лиц США. Источники издания при этом подчеркнули, что сказанное Белоусовым в Вашингтоне восприняли достаточно серьезно, чтобы США связались с украинцами и призвали их отказаться от планов против РФ, если такие действительно имеются.
«Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в плане военной, разведывательной и дипломатической поддержки, украинские чиновники не всегда откровенны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно против российских целей в тылу», – говорится в материале.
О телефонном разговоре двух министров 12 июля сообщили российское Минобороны и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Последняя заявила, что беседа была инициирована российской стороной, и добавила, что в ходе разговора Остин «подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации». В Минобороны России уточнили, что министры обсуждали вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.
Предыдущий телефонный разговор лидеров министерств обороны двух стран состоялся 25 июня. Тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что во время беседы Остин заявил о важности сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине.