NYT узнала о разговоре Белоусова с главой Пентагона о «тайной операции» Киева

Официальные лица Пентагона были удивлены «обвинением» и заявили, что не знают ни о каком заговоре, сообщили газете двое официальных лиц США. Источники издания при этом подчеркнули, что сказанное Белоусовым в Вашингтоне восприняли достаточно серьезно, чтобы США связались с украинцами и призвали их отказаться от планов против РФ, если такие действительно имеются.