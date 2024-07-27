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NYT узнала о разговоре Белоусова с главой Пентагона о «тайной операции» Киева

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов 12 июля связался со своим американским коллегой Ллойдом Остином, сообщив ему о «тайной операции», которую Украина может готовить против России. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).

Белоусов после своего назначения министром обороны впервые поговорил с главой Пентагона 25 июня, а спустя пару недель он позвонил Ллойду, чтобы «передать предупреждение», сообщили изданию трое неназванных официальных лиц. Российский министр, как указывает NYT, спросил об осведомленности Пентагона о «заговоре» против Москвы. Белоусов говорил также, что готовящаяся «тайная операция» была одобрена США.

Официальные лица Пентагона были удивлены «обвинением» и заявили, что не знают ни о каком заговоре, сообщили газете двое официальных лиц США. Источники издания при этом подчеркнули, что сказанное Белоусовым в Вашингтоне восприняли достаточно серьезно, чтобы США связались с украинцами и призвали их отказаться от планов против РФ, если такие действительно имеются.

«Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в плане военной, разведывательной и дипломатической поддержки, украинские чиновники не всегда откровенны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно против российских целей в тылу», – говорится в материале.

О телефонном разговоре двух министров 12 июля сообщили российское Минобороны и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Последняя заявила, что беседа была инициирована российской стороной, и добавила, что в ходе разговора Остин «подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации». В Минобороны России уточнили, что министры обсуждали вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.

Предыдущий телефонный разговор лидеров министерств обороны двух стран состоялся 25 июня. Тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что во время беседы Остин заявил о важности сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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