В МИДе допустили возможность развертывания Россией ракет в ядерном оснащении
Может настать момент, когда России из-за действий западных стран понадобится развернуть ракеты в ядерном оснащении, заявил в интервью телеканалу «Россия-1» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, если президент РФ Владимир Путин и военные «скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит так оно и будет». Соответствующее решение должно быть принято «исходя из совокупности факторов», добавил Рябков.
«Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится», – ответил он на вопрос о возможности развертывания российских ядерных ракет (цитата по ТАСС).
1 апреля Рябков говорил, что Россия может отказаться от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США разместят такие системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В конце июля Путин обратил внимание на планы США и Германии разместить с 2026 г. на территории ФРГ комплексы высокоточного ракетного вооружения большой дальности. Он также подчеркивал, что в таком случае Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание РСМД.