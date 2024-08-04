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В МИДе допустили возможность развертывания Россией ракет в ядерном оснащении

Ведомости

Может настать момент, когда России из-за действий западных стран понадобится развернуть ракеты в ядерном оснащении, заявил  в интервью телеканалу «Россия-1» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, если президент РФ Владимир Путин и военные «скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит так оно и будет». Соответствующее решение должно быть принято «исходя из совокупности факторов», добавил Рябков.

«Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится», – ответил он на вопрос о возможности развертывания российских ядерных ракет (цитата по ТАСС).

1 апреля Рябков говорил, что Россия может отказаться от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США разместят такие системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В конце июля Путин обратил внимание на планы США и Германии разместить с 2026 г. на территории ФРГ комплексы высокоточного ракетного вооружения большой дальности. Он также подчеркивал, что в таком случае Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание РСМД.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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