В МИДе допустили возможность развертывания Россией ракет в ядерном оснащении

1 апреля Рябков говорил, что Россия может отказаться от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США разместят такие системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В конце июля Путин обратил внимание на планы США и Германии разместить с 2026 г. на территории ФРГ комплексы высокоточного ракетного вооружения большой дальности. Он также подчеркивал, что в таком случае Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание РСМД.