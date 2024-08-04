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Нетаньяху пообещал свести счеты с пособниками напавшего на прохожих в Холоне

Ведомости

Израиль сведет счеты с пособниками злоумышленника, который напал с ножом на прохожих в городе Холон в центре страны. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает канцелярия политика.

«Сегодня утром в Холоне произошел террористический акт. Я выражаю соболезнования семьям убитых и желаю выздоровления раненым. Я хвалю полицейских, которые обнаружили и уничтожили террориста, мы сведем счеты со всеми, кто сотрудничал с ним», – подчеркнул Нетаньяху.

4 августа The Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков сообщила о гибели двоих израильтян при нападении мужчины с ножом в Холоне, еще двое человек получили ранения.

На месте происшествия погибла 66-летняя женщина, еще один пожилой мужчина умер в больнице. По данным издания, в критическом состоянии находится 68-летний пострадавший, еще один мужчина в возрасте 26 лет получил травмы средней степени тяжести.

Нападавшего застрелил офицер полиции, который прибыл на место происшествия, сообщили правоохранительные органы. По данным источника в службе безопасности, мужчину опознали как 34-летнего жителя города Сальфит на Западном берегу Амара Одеха. Отмечается, что у него не было разрешения на въезд в Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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