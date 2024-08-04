Нетаньяху пообещал свести счеты с пособниками напавшего на прохожих в Холоне
Израиль сведет счеты с пособниками злоумышленника, который напал с ножом на прохожих в городе Холон в центре страны. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает канцелярия политика.
«Сегодня утром в Холоне произошел террористический акт. Я выражаю соболезнования семьям убитых и желаю выздоровления раненым. Я хвалю полицейских, которые обнаружили и уничтожили террориста, мы сведем счеты со всеми, кто сотрудничал с ним», – подчеркнул Нетаньяху.
4 августа The Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков сообщила о гибели двоих израильтян при нападении мужчины с ножом в Холоне, еще двое человек получили ранения.
На месте происшествия погибла 66-летняя женщина, еще один пожилой мужчина умер в больнице. По данным издания, в критическом состоянии находится 68-летний пострадавший, еще один мужчина в возрасте 26 лет получил травмы средней степени тяжести.
Нападавшего застрелил офицер полиции, который прибыл на место происшествия, сообщили правоохранительные органы. По данным источника в службе безопасности, мужчину опознали как 34-летнего жителя города Сальфит на Западном берегу Амара Одеха. Отмечается, что у него не было разрешения на въезд в Израиль.