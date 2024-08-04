В Израиле заявили о гибели двух человек в результате нападения террориста
Двое израильтян погибли при нападении мужчины с ножом в городе Холон в центре Израиля, еще двое получили ранения, сообщает The Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков.
Жертвы нападения находились в трех разных местах, примерно в 500 м друг от друга, сообщили медики службы скорой помощи Magen David Adom. Произошедшее там назвали терактом. По нападавшему открыли огонь полицейские, он скончался в больнице.
На месте происшествия погибла 66-летняя женщина, еще один пожилой мужчина умер в больнице. Также в критическом состоянии, по данным издания, находится 68-летний пострадавший, еще один мужчина в возрасте 26 лет получил травмы средней степени тяжести.
Нападавшего застрелил офицер полиции, который прибыл на место происшествия, сообщили правоохранительные органы. По данным источника в службе безопасности, мужчину опознали как 34-летнего жителя города Сальфит на Западном берегу Амара Одеха. Отмечается, что у него не было разрешения на въезд в Израиль.