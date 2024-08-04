В Израиле заявили о гибели двух человек в результате нападения террориста

Нападавшего застрелил офицер полиции, который прибыл на место происшествия, сообщили правоохранительные органы. По данным источника в службе безопасности, мужчину опознали как 34-летнего жителя города Сальфит на Западном берегу Амара Одеха. Отмечается, что у него не было разрешения на въезд в Израиль.