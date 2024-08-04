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В Бангладеш в результате беспорядков погибли 36 человек

Ведомости

Десятки человек погибли в результате беспорядков в Бангладеш, которые начались на фоне введения новой системы квот на государственные должности. Подтверждена гибель уже 36 человек в разных частях страны, сообщает телеканал Jamuna TV.

Сообщения о погибших поступают из Фени, Кишореганджи, Лакшмипура, Магуры, Богры и других городов. Среди жертв, по данным телеканала, есть полицейский. Еще десятки человек получили ранения.

Демонстранты потребовали отставки премьер-министра Шейх Хасины, пишет также AP. После начавшихся в июле протестов власти закрыли школы и университеты по всей стране, заблокировали доступ в интернет и ввели комендантский час. За последние недели, указывает агентство, в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек. Газета Prothom Alo писала, что с 16 июля в результате продлившейся около недели вспышки насилия погибли не менее 197 человек.

Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей. В стране со 170-миллионным населением 32 млн молодых людей не имеют работы или профессионального образования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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