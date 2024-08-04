В Бангладеш в результате беспорядков погибли 36 человек
Десятки человек погибли в результате беспорядков в Бангладеш, которые начались на фоне введения новой системы квот на государственные должности. Подтверждена гибель уже 36 человек в разных частях страны, сообщает телеканал Jamuna TV.
Сообщения о погибших поступают из Фени, Кишореганджи, Лакшмипура, Магуры, Богры и других городов. Среди жертв, по данным телеканала, есть полицейский. Еще десятки человек получили ранения.
Демонстранты потребовали отставки премьер-министра Шейх Хасины, пишет также AP. После начавшихся в июле протестов власти закрыли школы и университеты по всей стране, заблокировали доступ в интернет и ввели комендантский час. За последние недели, указывает агентство, в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек. Газета Prothom Alo писала, что с 16 июля в результате продлившейся около недели вспышки насилия погибли не менее 197 человек.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей. В стране со 170-миллионным населением 32 млн молодых людей не имеют работы или профессионального образования.