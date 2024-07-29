Посольство России сообщило о сохранении нестабильной ситуации в Бангладеш
Обстановка в Бангладеш остается нестабильной из-за продолжающихся студенческих протестов. Об этом сообщило посольство России в стране.
Наиболее массовые протесты прошли в городах Дакка, Читтагонг, Силхет, Раджшахи, Барисал, Савар.
«Будьте бдительны при выходе на улицу, избегайте мест массового скопления людей», – сказано в сообщении.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей. В стране со 170-миллионным населением 32 млн молодых людей не имеют работы или профессионального образования.
21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на государственные должности после массовых протестов. Суд постановил, что 93% госдолжностей должны распределяться на основе заслуг. Остальные 7% квот будут положены для родственников ветеранов, которые сражались в войне за независимость Бангладеш в 1971 г., и других категорий.