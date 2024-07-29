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Посольство России сообщило о сохранении нестабильной ситуации в Бангладеш

Ведомости

Обстановка в Бангладеш остается нестабильной из-за продолжающихся студенческих протестов. Об этом сообщило посольство России в стране.

Наиболее массовые протесты прошли в городах Дакка, Читтагонг, Силхет, Раджшахи, Барисал, Савар.

«Будьте бдительны при выходе на улицу, избегайте мест массового скопления людей», – сказано в сообщении.

Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей. В стране со 170-миллионным населением 32 млн молодых людей не имеют работы или профессионального образования.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на государственные должности после массовых протестов. Суд постановил, что 93% госдолжностей должны распределяться на основе заслуг. Остальные 7% квот будут положены для родственников ветеранов, которые сражались в войне за независимость Бангладеш в 1971 г., и других категорий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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