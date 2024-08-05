«Единая Россия» выдвинула более 36 000 кандидатов на выборы разного уровня
Партия «Единая Россия» выдвинула более 36 000 кандидатов на все уровни выборов в 2024 г. Об этом сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
«Идет активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах», – цитирует его пресс-служба ЕР.
Якушев отметил, что 61% кандидатов составляют люди без политического опыта, включая 380 участников спецоперации. Ключевой задачей партии перед региональными отделениями в этом году является обеспечить «максимальную поддержку» этим кандидатам. По его словам, у участвовавших в спецоперации бойцов, выдвинутых от «Единой России», должна быть возможность получить «консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии».
Кроме того, 25% кандидатов являются представителями малого и среднего бизнеса, 45% – педагоги, общественники, соцработники, а также представители медицины, ЖКХ и культуры. Доля госслужащих составляет 13%. Якушев уточнил, что 65% выдвинутых кандидатов являются членами партии, треть всех кандидатов – женщины, доля молодых людей (до 35 лет) – 15%.
В этом году единый день голосования состоится 8 сентября. В регионах России избиратели проголосуют за депутатов регионального и местного уровней. В этот день также пройдут выборы глав 21 субъекта РФ и состоятся довыборы депутатов Госдумы.