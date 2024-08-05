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«Единая Россия» выдвинула более 36 000 кандидатов на выборы разного уровня

Ведомости

Партия «Единая Россия» выдвинула более 36 000 кандидатов на все уровни выборов в 2024 г. Об этом сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«Идет активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах», – цитирует его пресс-служба ЕР.

Якушев отметил, что 61% кандидатов составляют люди без политического опыта, включая 380 участников спецоперации. Ключевой задачей партии перед региональными отделениями в этом году является обеспечить «максимальную поддержку» этим кандидатам. По его словам, у участвовавших в спецоперации бойцов, выдвинутых от «Единой России», должна быть возможность получить «консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии».

Кроме того, 25% кандидатов являются представителями малого и среднего бизнеса, 45% – педагоги, общественники, соцработники, а также представители медицины, ЖКХ и культуры. Доля госслужащих составляет 13%. Якушев уточнил, что 65% выдвинутых кандидатов являются членами партии, треть всех кандидатов – женщины, доля молодых людей (до 35 лет) – 15%.

В этом году единый день голосования состоится 8 сентября. В регионах России избиратели проголосуют за депутатов регионального и местного уровней. В этот день также пройдут выборы глав 21 субъекта РФ и состоятся довыборы депутатов Госдумы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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