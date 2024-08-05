«Единая Россия» выдвинула более 36 000 кандидатов на выборы разного уровня

Якушев отметил, что 61% кандидатов составляют люди без политического опыта, включая 380 участников спецоперации. Ключевой задачей партии перед региональными отделениями в этом году является обеспечить «максимальную поддержку» этим кандидатам. По его словам, у участвовавших в спецоперации бойцов, выдвинутых от «Единой России», должна быть возможность получить «консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии».