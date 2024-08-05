СВР сообщила о планах США по изоляции РФ в спорте серией публикаций о допинге
США готовят серию «громких расследовательских публикаций» о якобы допинговых злоупотреблениях российских спортсменов, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Наиболее мощный "удар" готовится по "самым русским" дисциплинам – художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию», – говорится в сообщении.
Уточняется, что кураторами проекта стали бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, которые поддерживают связь с тренерами и врачами, участвующими в подготовке атлетов из России. Предполагаемым «осведомителям» рекомендовано пообещать щедрое вознаграждение и перспективу переезда за границу с возможностью трудоустройства.
7 августа, согласно сообщению Международного олимпийского комитета (МОК), в Париже пройдет церемония вручения наград командного турнира фигуристов Олимпиады-2022 в Пекине. По данным российской разведки, завоеванное россиянами золото отдадут американцам, а серебро – японцам. Бронзу желает получить Канадская федерация фигурного катания, но судьба награды еще решается.
25 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял апелляцию на решение о лишении российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине в 2022 г. Жалобы были поданы от Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских фигуристов, в том числе Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали из-за положительной допинг-пробы на запрещенное вещество триметазидин. Валиева также была лишена всех медалей, призовых и званий, полученных после 25 декабря 2021 г. Кроме того, спортсменку исключили из состава сборной страны.
Итоги командного турнира на Олимпиаде в Пекине были пересмотрены Международным союзом конькобежцев (ISU) после инцидента с Валиевой.