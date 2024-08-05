СВР сообщила о планах США по изоляции РФ в спорте серией публикаций о допинге

25 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял апелляцию на решение о лишении российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине в 2022 г. Жалобы были поданы от Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских фигуристов, в том числе Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали из-за положительной допинг-пробы на запрещенное вещество триметазидин. Валиева также была лишена всех медалей, призовых и званий, полученных после 25 декабря 2021 г. Кроме того, спортсменку исключили из состава сборной страны.