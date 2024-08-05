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СВР сообщила о планах США по изоляции РФ в спорте серией публикаций о допинге

Ведомости

США готовят серию «громких расследовательских пуб­ликаций» о якобы допинговых злоупотреблениях российских спортсменов, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Наиболее мощный "удар" готовится по "самым русским" дисциплинам – художественной гимнастике, синхронному пла­ванию и фигурному катанию», – говорится в сообщении.

Уточняется, что кураторами проекта стали бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, которые поддерживают связь с тренерами и врачами, участвующими в подготовке атлетов из России. Предполагаемым «осведомителям» рекомендовано пообещать щедрое вознаграждение и перспективу переезда за границу с возможностью трудоустройства. 

7 августа, согласно сообщению Международного олимпийского комитета (МОК), в Париже пройдет церемония вручения наград командного турнира фигу­ристов Олимпиады-2022 в Пекине. По данным российской разведки, завоеванное россиянами зо­лото отдадут американцам, а серебро – японцам. Бронзу желает по­лучить Канадская федерация фигурного катания, но судьба награды еще решается. 

25 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял апелляцию на решение о лишении российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине в 2022 г. Жалобы были поданы от Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских фигуристов, в том числе Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали из-за положительной допинг-пробы на запрещенное вещество триметазидин. Валиева также была лишена всех медалей, призовых и званий, полученных после 25 декабря 2021 г. Кроме того, спортсменку исключили из состава сборной страны.

Итоги командного турнира на Олимпиаде в Пекине были пересмотрены Международным союзом конькобежцев (ISU) после инцидента с Валиевой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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