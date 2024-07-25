CAS отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на решение о лишении российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине в 2022 г. Жалобы были поданы от Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских фигуристов, в том числе Камилы Валиевой. Об этом говорится на сайте инстанции.
«Коллегия пришла к выводу, что результаты Валиевой в командном зачете Олимпийских игр по фигурному катанию были правильно аннулированы в оспариваемом решении и что сборная России по фигурному катанию не могла быть награждена золотой медалью», – говорится в пресс-релизе CAS.
На Играх 2022 г. в Китае Валиева завоевала золото в командном турнире. После соревнований выяснилось, что допинг-проба на запрещенное вещество триметазидин, которую спортсменка сдала на чемпионате России 25 декабря 2021 г., оказалась положительной. CAS принял решение о дисквалификации фигуристки. Кроме того, она лишилась всех медалей, призовых и званий, полученных после 25 декабря 2021 г. В марте этого года также стало известно, что спортсменку исключили из состава сборной страны.
После вердикта суда по Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира на Олимпиаде в Пекине. В результате российская сборная опустилась на третье место, уступив золото американцам, серебро досталось японцам. На это решение апелляции в CAS подали ОКР, ФФККР, а также фигуристы Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Марк Кондратюк и Валиева.