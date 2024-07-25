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CAS отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022

Ведомости

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на решение о лишении российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине в 2022 г. Жалобы были поданы от Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских фигуристов, в том числе Камилы Валиевой. Об этом говорится на сайте инстанции.

«Коллегия пришла к выводу, что результаты Валиевой в командном зачете Олимпийских игр по фигурному катанию были правильно аннулированы в оспариваемом решении и что сборная России по фигурному катанию не могла быть награждена золотой медалью», – говорится в пресс-релизе CAS.

На Играх 2022 г. в Китае Валиева завоевала золото в командном турнире. После соревнований выяснилось, что допинг-проба на запрещенное вещество триметазидин, которую спортсменка сдала на чемпионате России 25 декабря 2021 г., оказалась положительной. CAS принял решение о дисквалификации фигуристки. Кроме того, она лишилась всех медалей, призовых и званий, полученных после 25 декабря 2021 г. В марте этого года также стало известно, что спортсменку исключили из состава сборной страны.

После вердикта суда по Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира на Олимпиаде в Пекине. В результате российская сборная опустилась на третье место, уступив золото американцам, серебро досталось японцам. На это решение апелляции в CAS подали ОКР, ФФККР, а также фигуристы Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Марк Кондратюк и Валиева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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