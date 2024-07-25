CAS отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022

На Играх 2022 г. в Китае Валиева завоевала золото в командном турнире. После соревнований выяснилось, что допинг-проба на запрещенное вещество триметазидин, которую спортсменка сдала на чемпионате России 25 декабря 2021 г., оказалась положительной. CAS принял решение о дисквалификации фигуристки. Кроме того, она лишилась всех медалей, призовых и званий, полученных после 25 декабря 2021 г. В марте этого года также стало известно, что спортсменку исключили из состава сборной страны.