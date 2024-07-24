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Зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити

Ведомости

Зимняя Олимпиада в 2034 г. пройдет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Такое решение приняли члены Международного олимпийского комитета (МОК) в ходе голосования, говорится на сайте комитета. 

83 члена МОК поддержали проведение Игр в США в 2034 г., шесть проголосовали против. Еще шесть человек воздержались. 

«Солт-Лейк-Сити и Юта – давние друзья олимпийского движения, и мы уверены, что они организуют исключительные Олимпийские и Паралимпийские игры, как и много лет назад», – отметил глава МОК Томас Бах.

Как отмечает USA Today, голосование было формальностью, но за несколько дней до выборов столицы зимней Олимпиады-2034 произошел скандал: США обвинили Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Китайское антидопинговое агентство в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов перед Играми в Токио в 2021 г. После этого WADA пригрозило Антидопинговому агентству США (USADA) лишением статуса соответствия WADA.

В ходе голосования 24 июля члены МОК воспользовались возможность раскритиковать США за нападки на WADA, сообщила USA Today.

Зимние Олимпийские игры уже проводились в Солт-Лейк-Сити в 2002 г. На предстоящей Олимпиаде-2034 планируется задействовать 12 существующих площадок, четырем из которых потребуется модернизация. С нуля будет построена площадка для дисциплины «биг-эйр» в сноубординге. На время Игр кампус Университета Юты станет олимпийской деревней. Бюджет зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити составил около $4 млрд.

Следующие зимние Олимпийские игры в 2026 г. пройдут в Италии, в 2030-м – во Французских Альпах. В этом году с 26 июля по 11 августа в Париже состоится летняя Олимпиада. Российские спортсмены выступят на ней под нейтральным флагом. МОК допустил до соревнований 15 атлетов из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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