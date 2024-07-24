Зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити

Следующие зимние Олимпийские игры в 2026 г. пройдут в Италии, в 2030-м – во Французских Альпах. В этом году с 26 июля по 11 августа в Париже состоится летняя Олимпиада. Российские спортсмены выступят на ней под нейтральным флагом. МОК допустил до соревнований 15 атлетов из России.