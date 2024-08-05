Правительство Британии созовет заседание чрезвычайного кабинета из-за погромов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета (COBRA) из-за массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает Sky News.
На Даунинг-стрит для участия в заседании уже прибыл начальник штаба обороны Соединенного Королевства Энтони Радакин.
4 августа Стармер назвал погромы «ультраправым бандитизмом» и пообещал, что участники массовых беспорядков пожалеют об этом. В тот день протестующие напали на два отеля Holiday Inn в Ротереме и Тамворте, где находились просители убежища.
Министр обороны королевства Джон Хили, который был в тот вечер в отеле в Ротереме, отметил, что мигранты находятся в безопасности. По его словам, привлекать армию к разгону беспорядков не планируется, у полиции есть средства и возможности, чтобы сделать это.
Антииммигрантские протесты в Великобритании вспыхнули после того, как 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых.
Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. Полиция сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.