Правительство Британии созовет заседание чрезвычайного кабинета из-за погромов

Министр обороны королевства Джон Хили, который был в тот вечер в отеле в Ротереме, отметил, что мигранты находятся в безопасности. По его словам, привлекать армию к разгону беспорядков не планируется, у полиции есть средства и возможности, чтобы сделать это.