Протестующие в Британии атаковали два отеля с мигрантами
Протестующие в Великобритании 4 августа напали на два отеля Holiday Inn в Ротереме и Тамворте. Об этом сообщает Sky News.
В Ротереме демонстранты ворвались в отель, где размещались просители убежища. Они раскидали стулья, распылили содержимое огнетушителей в полицию, а также подожгли мусорные баки, генератор и мебель. Пострадали по меньшей мере 10 правоохранителей.
Позже группа протестующих напала на еще один отель Holiday Inn в Тамворте, где также находились мигранты. Участники беспорядков выбили окна и пытались поджечь здание. Протестующие также бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью, уточняет Daily Mail.
Полиция Стаффордшира пообещала найти нападавших на отель и полицейских и добиться для них максимально сурового наказания за это. Арестованы уже более 100 человек.
Антииммигрантские протесты в Великобритании вспыхнули после того, как 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых.
Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. Полиция Мерсисайда сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.