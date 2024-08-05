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Протестующие в Британии атаковали два отеля с мигрантами

Ведомости

Протестующие в Великобритании 4 августа напали на два отеля Holiday Inn в Ротереме и Тамворте. Об этом сообщает Sky News.

В Ротереме демонстранты ворвались в отель, где размещались просители убежища. Они раскидали стулья, распылили содержимое огнетушителей в полицию, а также подожгли мусорные баки, генератор и мебель. Пострадали по меньшей мере 10 правоохранителей.

Позже группа протестующих напала на еще один отель Holiday Inn в Тамворте, где также находились мигранты. Участники беспорядков выбили окна и пытались поджечь здание. Протестующие также бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью, уточняет Daily Mail.

Полиция Стаффордшира пообещала найти нападавших на отель и полицейских и добиться для них максимально сурового наказания за это. Арестованы уже более 100 человек.

Антииммигрантские протесты в Великобритании вспыхнули после того, как 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых.

Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. Полиция Мерсисайда сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал погромы «ультраправым бандитизмом» и пообещал, что участники массовых беспорядков пожалеют об этом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала воздержаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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