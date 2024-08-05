Протестующие в Британии атаковали два отеля с мигрантами

Антииммигрантские протесты в Великобритании вспыхнули после того, как 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых.