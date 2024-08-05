За сутки российские силы ПВО сбили шесть ракет ATACMS
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре французские крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, семь американских реактивных снарядов HIMARS, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили два склада горюче-смазочных материалов и скопления военной техники в 132 районах.
4 августа Минобороны сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР). Российские военные также поразили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ЗРК Patriot производства США, склад горючего и склад хранения беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах.
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.