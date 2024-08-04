ВС России взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой народной республики», – сказано в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены радиолокационная станция AN/MPQ-65 ЗРК Patriot производства США, склад горючего и склад хранения беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах.
Средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд Vampire и 162 беспилотника.
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.