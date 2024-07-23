Минобороны РФ заявило о взятии села Ивано-Дарьевка в ДНР
Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль село Ивано-Дарьевка в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР) и заняли более выгодные рубежи. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о проведении специальной военной операции.
Среди потерь украинских войск за минувшие сутки – подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сказано в сообщении. Поражение скоплениям живой силы и военной техники противника нанесено в 138 районах, добавили в Минобороны РФ.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 151 БПЛА, в том числе 82 беспилотника над территорией России.
В течение июля пресс-служба Минобороны РФ также сообщала о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в Луганской народной республике, Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сел Юрьевка, Урожайное, Яснобродовка, Восход, Сокол, Новопокровское и поселков Чигари, Спорное, Шумы, Новоалександровка в ДНР, а также района Новый в городе Часов Яр республики.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.