Минобороны РФ заявило о взятии села Ивано-Дарьевка в ДНР

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.