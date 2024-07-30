Вооруженные силы России взяли под контроль Ленинское в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение», – говорится в сообщении.
Подразделения нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского. ВС РФ отразили шесть контратак на этом направлении. ВСУ потеряли танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30.
За сутки средства противовоздушной обороны сбили семь реактивных снарядов Himars, зенитную ракету Patriot и 45 беспилотников. Минобороны также отчиталось об уничтожении радиолокационной станции воздушной разведки «Марс-Л».
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.