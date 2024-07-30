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Вооруженные силы России взяли под контроль Ленинское в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение», – говорится в сообщении.

Подразделения нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского. ВС РФ отразили шесть контратак на этом направлении. ВСУ потеряли танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30.

За сутки средства противовоздушной обороны сбили семь реактивных снарядов Himars, зенитную ракету Patriot и 45 беспилотников. Минобороны также отчиталось об уничтожении радиолокационной станции воздушной разведки «Марс-Л».

Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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