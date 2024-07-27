ВС России взяли под контроль Лозоватское в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Лозоватское в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны страны.
23 июля Минобороны РФ заявило о взятии села Ивано-Дарьевка в ДНР. В течение этого месяца пресс-служба оборонного ведомства также сообщала о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в Луганской народной республике, Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сел Юрьевка, Урожайное, Яснобродовка, Восход, Сокол, Новопокровское и поселков Чигари, Спорное, Шумы, Новоалександровка в ДНР, а также района Новый в городе Часов Яр республики.
26 июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные освобождают дорогу между Купянском и Сватово. По его данным, сотрудники российской администрации уже посетили взятые под контроль села Первомайское и Орлянка, а ВС РФ планомерно продвигаются к самому Купянску.