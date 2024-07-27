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ВС России взяли под контроль Лозоватское в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Лозоватское в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны страны.

23 июля Минобороны РФ заявило о взятии села Ивано-Дарьевка в ДНР. В течение этого месяца пресс-служба оборонного ведомства также сообщала о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в Луганской народной республике, Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сел Юрьевка, Урожайное, Яснобродовка, Восход, Сокол, Новопокровское и поселков Чигари, Спорное, Шумы, Новоалександровка в ДНР, а также района Новый в городе Часов Яр республики.

26 июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные освобождают дорогу между Купянском и Сватово. По его данным, сотрудники российской администрации уже посетили взятые под контроль села Первомайское и Орлянка, а ВС РФ планомерно продвигаются к самому Купянску.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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