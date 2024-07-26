Ганчев: ВС России занимают ключевую для взятия Купянска дорогу
Российские военные освобождают дорогу между Купянском и Сватово. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает «РИА Новости».
«Освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово, перешли уже несколько населенных пунктов вдоль этой артерии под контроль Вооруженных сил России», – отметил он.
В частности, сотрудники российской администрации уже посетили взятые под контроль села Первомайское и Орлянка. По словам Ганчева, ВС РФ планомерно продвигаются к самому Купянску.
В мае этого года глава российской администрации Харьковской области говорил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км региона. По его словам, российские войска взяли 49 населенных пунктов, 36 из них – в Купянском районе, 13 – в северной части Харьковской области.
Тогда же украинские власти говорили о трудной обстановке для ВСУ в Харьковской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в частности, признал сложной ситуацию в районе Кисловки (находится в 25 км от Купянска).