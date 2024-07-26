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Ганчев: ВС России занимают ключевую для взятия Купянска дорогу

Ведомости

Российские военные освобождают дорогу между Купянском и Сватово. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает «РИА Новости».

«Освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово, перешли уже несколько населенных пунктов вдоль этой артерии под контроль Вооруженных сил России», – отметил он.

В частности, сотрудники российской администрации уже посетили взятые под контроль села Первомайское и Орлянка. По словам Ганчева, ВС РФ планомерно продвигаются к самому Купянску.

В мае этого года глава российской администрации Харьковской области говорил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км региона. По его словам, российские войска взяли 49 населенных пунктов, 36 из них – в Купянском районе, 13 – в северной части Харьковской области.

Тогда же украинские власти говорили о трудной обстановке для ВСУ в Харьковской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в частности, признал сложной ситуацию в районе Кисловки (находится в 25 км от Купянска).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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