США вывели свои войска с последней базы в Нигере
Американские военные передали контроль над своей последней базой в Нигере местным силам. Об этом сообщает газета The New York Times.
Группа американских военнослужащих села в грузовой самолет ВВС и вылетела с авиабазы в центре Нигера. Они входили в число последних из 1000 человек, которых Вашингтон согласился вывести к 15 сентября. По словам официальных лиц, небольшое количество военнослужащих останется в посольстве США на короткое время, чтобы завершить административные дела.
«Вывод американских сил и средств с авиабазы 201 в Агадесе завершен. Эффективное сотрудничество и связь между вооруженными силами США и Нигера обеспечили завершение этого процесса досрочно и без осложнений», – говорится в заявлении африканского командования Пентагона.
27 июля 2023 г. в Нигере произошел военный переворот. Тогда был отстранен президент Мохамед Базум, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр.
6 июля Нигер, Буркина-Фасо и Мали объединились в конфедерацию.
8 июля армия США покинула авиабазу 101, расположенную в нигерийской столице Ниамее. Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявлял, что правительство страны заинтересовано в том, чтобы подготовкой военных Нигера занимались специалисты из РФ. Российские силы прибыли на авиабазу 101 в мае.