США вывели свои войска с последней базы в Нигере

Группа американских военнослужащих села в грузовой самолет ВВС и вылетела с авиабазы в центре Нигера. Они входили в число последних из 1000 человек, которых Вашингтон согласился вывести к 15 сентября. По словам официальных лиц, небольшое количество военнослужащих останется в посольстве США на короткое время, чтобы завершить административные дела.