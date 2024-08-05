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США вывели свои войска с последней базы в Нигере

Ведомости

Американские военные передали контроль над своей последней базой в Нигере местным силам. Об этом сообщает газета The New York Times.

Группа американских военнослужащих села в грузовой самолет ВВС и вылетела с авиабазы в центре Нигера. Они входили в число последних из 1000 человек, которых Вашингтон согласился вывести к 15 сентября. По словам официальных лиц, небольшое количество военнослужащих останется в посольстве США на короткое время, чтобы завершить административные дела.

«Вывод американских сил и средств с авиабазы 201 в Агадесе завершен. Эффективное сотрудничество и связь между вооруженными силами США и Нигера обеспечили завершение этого процесса досрочно и без осложнений», – говорится в заявлении африканского командования Пентагона. 

27 июля 2023 г. в Нигере произошел военный переворот. Тогда был отстранен президент Мохамед Базум, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр.

6 июля Нигер, Буркина-Фасо и Мали объединились в конфедерацию.

8 июля армия США покинула авиабазу 101, расположенную в нигерийской столице Ниамее. Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявлял, что правительство страны заинтересовано в том, чтобы подготовкой военных Нигера занимались специалисты из РФ. Российские силы прибыли на авиабазу 101 в мае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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