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Американские войска покинули столицу Нигера

Ведомости

Войска США покинула авиабазу 101, расположенную в нигерийской столице Ниамее, пишет Reuters.

«Благодаря эффективному сотрудничеству и коммуникации между нигерийскими и американскими вооруженными силами эта операция была завершена досрочно и без каких-либо осложнений», – говорится в совместном заявлении министерств обороны США и Нигера.

5 июля генерал-майор ВВС США Кеннет Экман говорил, что вывод войск из авиабазы 201 недалеко от Агадеса в центральной части Нигера планируется в августе. Власти Нигера дали США срок до 15 сентября на вывод войск со своей территории.

Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявлял, что правительство страны заинтересовано в том, чтобы подготовкой военных Нигера занимались специалисты из РФ. Российские силы прибыли на авиабазу 101 в мае.

27 июля 2023 г. в Нигере произошел военный переворот. Тогда был отстранен президент Мохамед Базум, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр.

6 июля Нигер, Буркина-Фасо и Мали объединились в конфедерацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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