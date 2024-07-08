Американские войска покинули столицу Нигера
«Благодаря эффективному сотрудничеству и коммуникации между нигерийскими и американскими вооруженными силами эта операция была завершена досрочно и без каких-либо осложнений», – говорится в совместном заявлении министерств обороны США и Нигера.
5 июля генерал-майор ВВС США Кеннет Экман говорил, что вывод войск из авиабазы 201 недалеко от Агадеса в центральной части Нигера планируется в августе. Власти Нигера дали США срок до 15 сентября на вывод войск со своей территории.
Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявлял, что правительство страны заинтересовано в том, чтобы подготовкой военных Нигера занимались специалисты из РФ. Российские силы прибыли на авиабазу 101 в мае.
27 июля 2023 г. в Нигере произошел военный переворот. Тогда был отстранен президент Мохамед Базум, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр.