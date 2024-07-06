Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию
Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера решили сформировать конфедерацию. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление лидеров стран по итогам саммита Альянса государств Сахеля (АЕS).
«Главы государств трех стран, которые пришли к власти в результате госпереворотов, решили сделать еще один шаг к большей интеграции между странами-участницами. С этой целью они приняли договор о создании конфедерации под названием Конфедерация государств Сахеля», – сказано в коммюнике саммита.
Это решение стало сигналом их разрыва с членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАC), отмечает издание.
28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер, власть в которых сменилась в результате вооруженного мятежа, объявили, что покидают ЭКОВАС. Причиной стало сожаление и разочарование народов трех стран о том, что организация «отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма».
2 декабря 2023 г. стало известно, что Нигер и Буркина-Фасо вышли из G5 Sahel («Сахельская пятерка»). Страны приняли «суверенное решение» о выходе из G5, поскольку группа «с трудом достигает своих целей» в области достижений безопасности и развития.