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Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию

Ведомости

Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера решили сформировать конфедерацию. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление лидеров стран по итогам саммита Альянса государств Сахеля (АЕS).

«Главы государств трех стран, которые пришли к власти в результате госпереворотов, решили сделать еще один шаг к большей интеграции между странами-участницами. С этой целью они приняли договор о создании конфедерации под названием Конфедерация государств Сахеля», – сказано в коммюнике саммита.

Это решение стало сигналом их разрыва с членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАC), отмечает издание.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер, власть в которых сменилась в результате вооруженного мятежа, объявили, что покидают ЭКОВАС. Причиной стало сожаление и разочарование народов трех стран о том, что организация «отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма».

2 декабря 2023 г. стало известно, что Нигер и Буркина-Фасо вышли из G5 Sahel («Сахельская пятерка»). Страны приняли «суверенное решение» о выходе из G5, поскольку группа «с трудом достигает своих целей» в области достижений безопасности и развития.

В сентябре прошлого года Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали пакт о коллективной обороне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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