Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию

«Главы государств трех стран, которые пришли к власти в результате госпереворотов, решили сделать еще один шаг к большей интеграции между странами-участницами. С этой целью они приняли договор о создании конфедерации под названием Конфедерация государств Сахеля», – сказано в коммюнике саммита.