Лидеры Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали пакт о коллективной обороне

Летом 2020 г. в Мали военными, в числе которых был действующий глава переходного правительства Гоита, было свергнуто гражданское правительство президента Ибрагима Бубакара Кейы. Главой государства назначили Ба Ндао, а Гоита стал вице-президентом. В мае 2021 г. по указанию Гоиты военные задержали Ба Ндао и главу временного правительства Моктара Уана. К власти пришел Гоита, а Кейта умер в январе прошлого года.