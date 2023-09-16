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Лидеры Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали пакт о коллективной обороне

Ведомости

Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали пакт о коллективной обороне, сообщил глава переходного периода Мали, полковник Ассими Гоита. Во всех трех странах произошли военные перевороты.

«Сегодня я подписал с главами государств Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо нашего населения», – написал Гоита в соцсети X (бывший Twitter).

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В конце августа СМИ писали, что в случае военной интервенции на территории Нигера будут размещены военные из Мали и Буркина-Фасо. Этому предшествовал переворот 26 июля, когда военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. После этого ЭКОВАС, в которую входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы для возвращения конституционной власти.

Переворот в Буркина-Фасо произошел 30 сентября 2022 г., когда группа спецназа «Кобра» свергла временного президента страны Поль-Анри Сандаого Дамибу. Пост руководителя страны занял командир «Кобры» Ибрагим Траоре. 

Летом 2020 г. в Мали военными, в числе которых был действующий глава переходного правительства Гоита, было свергнуто гражданское правительство президента Ибрагима Бубакара Кейы. Главой государства назначили Ба Ндао, а Гоита стал вице-президентом. В мае 2021 г. по указанию Гоиты военные задержали Ба Ндао и главу временного правительства Моктара Уана. К власти пришел Гоита, а Кейта умер в январе прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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