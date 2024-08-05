Послом Киргизии в России назначен экс-председатель Нацбанка Кубанычбек Боконтаев

Самат 60 лет, в 2005-2006 гг. она занимала пост советника посольства Киргизии в РФ, затем была пресс-секретарем президента республики (тогда им был Курманбек Бакиев). На должности чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в России служила с 22 февраля 2021 г.