Послом Киргизии в России назначен экс-председатель Нацбанка Кубанычбек Боконтаев
Бывший председатель киргизского Нацбанка Кубанычбек Боконтаев назначен послом Киргизии в России. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Боконтаев Кубанычбек Кенешович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Российской Федерации», – сказано в сообщении.
27 мая посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат была освобождена от должности посла республики в РФ в связи с переходом на другую работу.
Самат 60 лет, в 2005-2006 гг. она занимала пост советника посольства Киргизии в РФ, затем была пресс-секретарем президента республики (тогда им был Курманбек Бакиев). На должности чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в России служила с 22 февраля 2021 г.