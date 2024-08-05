Организация исламского сотрудничества проведет заседание после гибели Хании
Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет 7 августа в Генеральном секретариате ОИС в Джидде внеочередное заседание Исполнительного комитета на уровне министров иностранных дел для обсуждения палестино-израильской ситуации, включая убийство председателя политбюро «Хамаса» Исмаила Хании. Об этом сообщается на сайте ОИС.
«В ответ на продолжающиеся злодеяния, совершаемые израильской оккупацией против палестинского народа, особенно в секторе Газа, была созвана эта встреча. На сегодняшний день эти действия привели к гибели более 40 000 человек и ранению более 91 000 палестинских граждан, большинство из которых – женщины и дети», – говорится в заявлении организации.
31 июля Израиль ударил по резиденции Хании в Тегеране. Хания, который прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте». Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что гибель главы политбюро группировки является неприемлемым политическим убийством.