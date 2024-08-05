Организация исламского сотрудничества проведет заседание после гибели Хании

«В ответ на продолжающиеся злодеяния, совершаемые израильской оккупацией против палестинского народа, особенно в секторе Газа, была созвана эта встреча. На сегодняшний день эти действия привели к гибели более 40 000 человек и ранению более 91 000 палестинских граждан, большинство из которых – женщины и дети», – говорится в заявлении организации.