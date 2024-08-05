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Организация исламского сотрудничества проведет заседание после гибели Хании

Ведомости

Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет 7 августа в Генеральном секретариате ОИС в Джидде внеочередное заседание Исполнительного комитета на уровне министров иностранных дел для обсуждения палестино-израильской ситуации, включая убийство председателя политбюро «Хамаса» Исмаила Хании. Об этом сообщается на сайте ОИС.

«В ответ на продолжающиеся злодеяния, совершаемые израильской оккупацией против палестинского народа, особенно в секторе Газа, была созвана эта встреча. На сегодняшний день эти действия привели к гибели более 40 000 человек и ранению более 91 000 палестинских граждан, большинство из которых – женщины и дети», – говорится в заявлении организации.

31 июля Израиль ударил по резиденции Хании в Тегеране. Хания, который прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте». Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что гибель главы политбюро группировки является неприемлемым политическим убийством.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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