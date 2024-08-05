Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Стармер пообещал «армию» полиции для борьбы с беспорядками в Великобритании

Ведомости

Иностранные государства могут быть причастны к разжиганию волны беспорядков, прокатившейся по Великобритании, заявило правительство Кира Стармера, а сам премьер-министр пообещал привлечь «армию» полицейских. Об этом пишет Bloomberg.

Стармер провел совещание «Кобра» с участием высокопоставленных министров, руководителей полиции и тюрем, чтобы скоординировать ответные меры на антииммигрантские и антимусульманские беспорядки. После этого он сообщил телекомпаниям, что власти решили мобилизовать «постоянную армию» полицейских для борьбы с беспорядками.

«У нас будет столько полицейских, сколько нужно, и там, где нужно, чтобы справиться с этими беспорядками», – сказал Стармер в ролике, переданном телекомпаниям после заседания. «Какими бы ни были очевидные мотивы, это не протест, а чистое насилие, и мы не потерпим нападений на мечети или наши мусульманские общины, поэтому вся сила закона будет применена ко всем, кто будет идентифицирован как участник этих действий».

Не называя стран, Парес сказал, что полиция и правительство увидели некоторые доказательства участия иностранных государств в деятельности онлайн-ботов, стимулирующих ультраправые настроения, и подтвердил, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании изучает этот вопрос. По его словам, акты насилия, произошедшие в выходные в Ротерхэме, Блэкпуле и Бристоле, требуют «немедленной реакции» со стороны компаний, занимающихся социальными сетями.

Дэйв Парес – представитель Стармера – также заявил, что компании, работающие в социальных сетях, должны активнее реагировать на проявления ненависти в интернете. Он также осудил пост Илона Маска в соцсети X, который заявил, что в Великобритании «гражданская война неизбежна». Парес подчеркнул, что высказывание миллиардера «не имеет под собой никаких оснований». Маск сделал пост в ответ на видео с кадрами беспорядков и высказал мнение, что они являются результатом «миграции и открытых границ».

Антииммигрантские протесты в Великобритании вспыхнули после того, как 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. Полиция сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных