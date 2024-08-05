Стармер пообещал «армию» полиции для борьбы с беспорядками в Великобритании
Иностранные государства могут быть причастны к разжиганию волны беспорядков, прокатившейся по Великобритании, заявило правительство Кира Стармера, а сам премьер-министр пообещал привлечь «армию» полицейских. Об этом пишет Bloomberg.
Стармер провел совещание «Кобра» с участием высокопоставленных министров, руководителей полиции и тюрем, чтобы скоординировать ответные меры на антииммигрантские и антимусульманские беспорядки. После этого он сообщил телекомпаниям, что власти решили мобилизовать «постоянную армию» полицейских для борьбы с беспорядками.
«У нас будет столько полицейских, сколько нужно, и там, где нужно, чтобы справиться с этими беспорядками», – сказал Стармер в ролике, переданном телекомпаниям после заседания. «Какими бы ни были очевидные мотивы, это не протест, а чистое насилие, и мы не потерпим нападений на мечети или наши мусульманские общины, поэтому вся сила закона будет применена ко всем, кто будет идентифицирован как участник этих действий».
Не называя стран, Парес сказал, что полиция и правительство увидели некоторые доказательства участия иностранных государств в деятельности онлайн-ботов, стимулирующих ультраправые настроения, и подтвердил, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании изучает этот вопрос. По его словам, акты насилия, произошедшие в выходные в Ротерхэме, Блэкпуле и Бристоле, требуют «немедленной реакции» со стороны компаний, занимающихся социальными сетями.
Дэйв Парес – представитель Стармера – также заявил, что компании, работающие в социальных сетях, должны активнее реагировать на проявления ненависти в интернете. Он также осудил пост Илона Маска в соцсети X, который заявил, что в Великобритании «гражданская война неизбежна». Парес подчеркнул, что высказывание миллиардера «не имеет под собой никаких оснований». Маск сделал пост в ответ на видео с кадрами беспорядков и высказал мнение, что они являются результатом «миграции и открытых границ».
Антииммигрантские протесты в Великобритании вспыхнули после того, как 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. Полиция сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.