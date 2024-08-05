Стармер пообещал «армию» полиции для борьбы с беспорядками в Великобритании

«У нас будет столько полицейских, сколько нужно, и там, где нужно, чтобы справиться с этими беспорядками», – сказал Стармер в ролике, переданном телекомпаниям после заседания. «Какими бы ни были очевидные мотивы, это не протест, а чистое насилие, и мы не потерпим нападений на мечети или наши мусульманские общины, поэтому вся сила закона будет применена ко всем, кто будет идентифицирован как участник этих действий».