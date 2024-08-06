Американский персонал пострадал при обстреле военной базы в Ираке
При обстреле авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке пострадал американский персонал – несколько человек получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Чиновники передали агентству информацию на условиях анонимности, подчеркнув, что она является предварительной и впоследствии может быть уточнена.
Число раненых, а также степень серьезности ранений, не уточняются.
Ракетный удар по базе был нанесен поздно вечером 6 августа. На ней размещены как американские, так и другие иностранные военные.