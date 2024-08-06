Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин поручил кабмину цифровую трансформацию «Почты России»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос модернизации и цифровой трансформации АО «Почта России», следует из перечня поручений главы государства на сайте Кремля.

Указано, что цифровая трансформация учреждения необходима, чтобы обеспечить население и организации качественными каналами для обмена информацией, товарами и услугами по всей России.

Кабмин также рассмотрит предоставление льготных кредитов операторам связи на модернизацию и увеличение пропускной способности фиксированных сетей телефонной связи, рост мощности мобильных сетей связи стандарта LTE четвертого поколения и создание сетей связи стандарта 5G пятого поколения в городах с населением более 1 млн человек, а также в региональных центрах с учетом роста трафика на основе использования российского телекоммуникационного оборудования. Еще одним вопросом станет дальнейшее развитие группировки космических аппаратов для обеспечения связи и телерадиовещания.

Поручения были даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, которое состоялось 29 мая. Доклад по этим вопросам кабмин должен будет предоставить до 1 сентября 2024 г., а после – раз в полгода.

7 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попросил правительство РФ обратить внимание на потенциал маркетплейсов при формировании новой стратегии «Почты России». По словам президента, маркетплейсы играют все большую роль и позволяют даже в маленьких поселках и городах получать разные товары. Это необходимо учитывать при разработке нацпроектов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных