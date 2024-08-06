Путин поручил кабмину цифровую трансформацию «Почты России»

Кабмин также рассмотрит предоставление льготных кредитов операторам связи на модернизацию и увеличение пропускной способности фиксированных сетей телефонной связи, рост мощности мобильных сетей связи стандарта LTE четвертого поколения и создание сетей связи стандарта 5G пятого поколения в городах с населением более 1 млн человек, а также в региональных центрах с учетом роста трафика на основе использования российского телекоммуникационного оборудования. Еще одним вопросом станет дальнейшее развитие группировки космических аппаратов для обеспечения связи и телерадиовещания.