Путин поручил кабмину цифровую трансформацию «Почты России»
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос модернизации и цифровой трансформации АО «Почта России», следует из перечня поручений главы государства на сайте Кремля.
Указано, что цифровая трансформация учреждения необходима, чтобы обеспечить население и организации качественными каналами для обмена информацией, товарами и услугами по всей России.
Кабмин также рассмотрит предоставление льготных кредитов операторам связи на модернизацию и увеличение пропускной способности фиксированных сетей телефонной связи, рост мощности мобильных сетей связи стандарта LTE четвертого поколения и создание сетей связи стандарта 5G пятого поколения в городах с населением более 1 млн человек, а также в региональных центрах с учетом роста трафика на основе использования российского телекоммуникационного оборудования. Еще одним вопросом станет дальнейшее развитие группировки космических аппаратов для обеспечения связи и телерадиовещания.
Поручения были даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, которое состоялось 29 мая. Доклад по этим вопросам кабмин должен будет предоставить до 1 сентября 2024 г., а после – раз в полгода.
7 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попросил правительство РФ обратить внимание на потенциал маркетплейсов при формировании новой стратегии «Почты России». По словам президента, маркетплейсы играют все большую роль и позволяют даже в маленьких поселках и городах получать разные товары. Это необходимо учитывать при разработке нацпроектов.