Путин попросил учитывать потенциал маркетплейсов в стратегии «Почты России»
Глава государства отметил, что маркетплейсы играют все большую роль и позволяют даже в маленьких поселках и городах получать разные товары. Это необходимо учитывать при разработке нацпроектов.
9 апреля стало известно, что оборот (GMV) Ozon за IV квартал прошлого года увеличился на 111% в годовом выражении до 625,8 млрд руб. По итогам всего 2023 г. GMV достиг 1,8 трлн руб. – на 111% больше, чем за 2022 г.
24 апреля генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что оборот маркетплейса по итогам 2023 г. превысил 2,5 трлн руб. В 2024 г. ожидается рост товарооборота на 60%.