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Путин попросил учитывать потенциал маркетплейсов в стратегии «Почты России»

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попросил правительство РФ обратить внимание на потенциал маркетплейсов при формировании новой стратегии «Почты России».

Глава государства отметил, что маркетплейсы играют все большую роль и позволяют даже в маленьких поселках и городах получать разные товары. Это необходимо учитывать при разработке нацпроектов.

В мае два российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий. На Wildberries, который занял 9-е место по популярности в мире, пользователи заходили в среднем 343 млн раз в месяц, на Ozon (10-е место) – 316 млн раз.

9 апреля стало известно, что оборот (GMV) Ozon за IV квартал прошлого года увеличился на 111% в годовом выражении до 625,8 млрд руб. По итогам всего 2023 г. GMV достиг 1,8 трлн руб. – на 111% больше, чем за 2022 г.

24 апреля генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что оборот маркетплейса по итогам 2023 г. превысил 2,5 трлн руб. В 2024 г. ожидается рост товарооборота на 60%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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